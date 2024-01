"Ma vie face au cancer : le journal de Clémentine" : les six derniers épisodes du podcast de Clémentine Lecalot-Vergnaud disponibles

La fin du podcast de Clémentine Lecalot-Vergnaud est mise en ligne mardi.

Les six derniers épisodes du podcast "Ma vie face au cancer : le journal de Clémentine", de Clémentine Lecalot-Vergnaud, journaliste à franceinfo, sont publiés mardi 16 janvier sur franceinfo.fr

à lire aussi Mort de Clémentine Vergnaud : une cagnotte pour la recherche contre le cancer des voies biliaires lancée par ses proches

Il y a 9 mois, Clémentine prenait le micro pour raconter sa vie face à la maladie, son combat, ses espoirs et ses doutes. Le 1er juin, sortaient les premiers épisodes de son podcast auquel elle tenait tant pour "laisser une trace", disait-elle. Fin novembre, depuis sa chambre d’hôpital, la journaliste avait souhaité reprendre le fil de son témoignage au micro de Samuel Aslanoff.

Clémentine est morte, le 23 décembre 2023, après un an et demi de lutte contre le cancer, à l'âge de 31 ans. À titre posthume et fidèle à sa volonté, les six derniers chapitres de son podcast sont disponibles depuis mardi matin.