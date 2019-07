Projet de loi bioéthique : au centre de PMA de l'Institut mutualiste Montsouris à Paris, on "fabrique" des bébés en laboratoire

Alors que le projet de loi de bioéthique est présenté, mercredi, en Conseil des ministres, franceinfo s'est rendu dans ce laboratoire qui permettra peut-être aux femmes seules et aux couples de femmes d'avoir des enfants.

"Voici le laboratoire de biologie de la reproduction". Le docteur Mehdi Dahoun, médecin biologiste de la reproduction, ouvre les portes de son "usine à bébés". "Si on peut présenter les choses de cette manière-là, oui, on fabrique les bébés. On va dire qu’on va aider les gamètes à se rencontrer", sourit le médecin.

Le centre de procréation médicalement assistée (PMA) de l'Institut mutualiste Montsouris, à Paris, permet aujourd'hui aux couples hétérosexuels d'avoir des enfants par fécondation in vitro ou par assistance médicale à la procréation. Un petit laboratoire, avec trois paillasses avec des microscopes, où arrivent les gamètes des couples, c'est-à-dire les ovocytes et les spermatozoïdes, parfois issus de don.

Des pratiques pour aider à la procréation

Plusieurs pratiques cliniques et biologiques de procréation sont réalisées au sein du laboratoire. La plus simple est l'insémination artificielle pour les jeunes couples infertiles. "On réalise une préparation de sperme en laboratoire, explique le docteur Dahoun. La préparation en question est injectée directement à l’intérieur de l’utérus, et donc la rencontre se fait théoriquement spontanément au sein de la trompe, dans le corps de la femme."

La seconde technique : la fécondation in vitro, réalisée à l'aide de petites boites rondes en plastique transparent. "Le principe de la fécondation in vitro est de réaliser une rencontre spontanée de gamètes au sein d’une boite. Une quantité de sperme est déposée autour de chaque ovocyte", explique-t-il. Dans une autre pièce, la boîte reste plusieurs jours au chaud sur des étagères... où la rencontre s'opère entre spermatozoïdes et ovocytes.

"On force un petit peu la rencontre"

La dernière technique, l'injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (ICSI), est réalisée lorsque les spermatozoïdes de l'homme ne sont pas suffisamment nombreux ou puissants. Les laborantins fécondent alors eux-mêmes l'ovocyte, grâce à une aiguille.

On va mettre un spermatozoïde à l’intérieur de l’ovocyte, par un petit coup de main. On force un petit peu la rencontre, si on peut expliquer les choses de cette manière-làDocteur Mehdi Dahounà franceinfo

L'embryon sera ensuite transféré dans le corps de la future maman. Les autres embryons du couple attendront dans la salle d'à côté, non plus au chaud, mais au froid, congelés dans des grosses bombonnes blanches, à -168 degrés.

Et si demain, les couples de femmes ou les femmes seules peuvent avoir accès à la PMA, qu’est ce qui va changer ? "La rencontre entre gamètes sera identique, elle ne changera pas", répond le médecin. "Quoi qu’il en soit, il faudra des spermatozoïdes pour pouvoir féconder des ovules. Le principe restera le même bien évidemment." Le seul vrai changement, c'est qu'à l'avenir, le laboratoire travaillera davantage avec des spermatozoïdes issus de don.