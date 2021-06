PMA pour toutes : la loi de nouveau examinée à l'Assemblée

C'est une des promesses du quinquennat d'Emmanuel Macron à la tête de la France. Pour la troisième fois durant son mandat, la loi permettant de légaliser la PMA pour toutes est examinée à l'Assemblée nationale lundi 7 juin. Si plusieurs élus continuent de s'opposer à cette loi, le gouvernement assure, lui, qu'elle sera finalement adoptée. Elle devrait être votée dans le courant du mois de juillet.

Des couples n'hésitent pas à se mettre hors-la-loi

En attendant que le projet de loi soit adopté, certains couples ont pris le parti d'enfreindre la loi et de se rendre à l'étranger pour réaliser une PMA dans un pays où la pratique est légale. C'est notamment le cas de ce couple homosexuel ayant été au Portugal. Une fois revenues, "le plus compliqué a été de trouver un ou une gynécologue qui puisse nous suivre en France pour notre parcours de PMA, ce qui n'était pas évident", confie l'une des deux femmes. "On a très vite compris qu'il y avait un marché noir autour de ça, autour de la fertilité, autour des inséminations." Mais elle ne regrette pas son choix. "Je trouvais ça absurde d'avoir à me cacher pour avoir un enfant et de devoir partir à l'étranger", confie-t-elle.