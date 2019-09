PMA : ils se découvrent frère et sœur 40 ans après

Alors que la PMA figure dans le projet de loi bioéthique, en débat à l'Assemblée nationale mardi 24 septembre, le 20 Heures raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se sont découverts 40 ans après. Il y a six mois, un inconnu s'est invité sans le vouloir dans la vie de Marion Richaud. Après avoir appris qu'elle était née par insémination artificielle, cette mère de famille a voulu en savoir plus sur ses origines. En faisant des tests ADN, elle a découvert à 40 ans l'existence d'un demi-frère, qu'elle a contacté. Marion Richaux et Guillaume Jouanny sont nés grâce à un don de sperme. Ils ont tous les deux le même géniteur.

À la recherche de leur géniteur

Au petit matin, Guillaume fait connaissance avec les trois enfants de Marion. La famille s'agrandit, ce qui n'était pas forcément prévu. L'occasion d'évoquer ce géniteur commun, encore un peu abstrait. Un donneur dont Guillaume cherche l'identité depuis des années. Il y a deux ans, il a effectué des tests ADN proposés par des sites de généalogie situés à l'étranger. Il a mené une enquête quasi-policière, en remontant jusqu'à ses propres ancêtres du XVIIIe siècle.

