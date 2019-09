VIDEO. Le cri du cœur de Patricia Arquette pour la défense des personnes transgenres

Un cri du cœur et des larmes. Lors de la remise de son Emmy Award dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 septembre pour son rôle dans la mini-série The Act, Patricia Arquette a surtout profité de l'occasion pour faire passer un message fort, en hommage à sa sœur Alexis, décédée en 2016.

"Les personnes transgenres sont toujours persécutées", a-t-elle lancée, sa statuette dorée dans les mains. "Donnez-leur du travail ! Ce sont des personnes normales, donnez-leur du travail", a-t-elle poursuivi, les larmes aux yeux. Un message applaudi dans la salle et par l’actrice transgenre Laverne Cox, qui était nommée pour sa prestation dans Orange Is the New Black.

L'actrice Alexis Arquette est décédée le 11 septembre 2016 des suites d'une infection bactérienne au cœur, liée au sida dont elle était atteinte, précise RTL. La Alexis Arquette Family Foundation a été fondée après son décès pour venir en aide sur le plan médical et de la santé mentale aux patients LGBTQ+.