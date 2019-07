"Game of Thrones" remporte 32 nominations aux Emmy Awards et pulvérise le précédent record

Malgré une réception mitigée du public et de la critique, la huitième et ultime saison de la série bat le record de "New York Police Blues" de 1994.

Une saison décriée par les fans mais un record aux Emmy Awards. Cet après-midi, les nominations des 71e Emmy Awards, qui récompensent les programmes télévisés et sériels, ont été annoncées. Et la série Game of Thrones, dont la huitième et ultime saison s'est achevée en mai, en a récolté 32. Un record historique pour une seule saison d'un programme, dépassant le score de 26 nominations obtenues par New York Police Blues en 1994.

La série de HBO est notamment nommée dans la catégorie "Meilleure série dramatique", tandis que Kit Harington et Emilia Clarke concourront pour remporter la récompense de "Meilleur acteur" et "Meilleure actrice" respectivement.

"Chernobyl" et le Saturday Night Live dans les starting blocks

Parmi les autres favoris de la cérémonie, on retrouve notamment la mini-série de HBO Chernobyl, encensée par la critique et le public, qui emporte 19 nominations. Les séries Mme Maisel, femme fabuleuse (20), Barry (17), Fosse/Verdon (17), When They See Us (16) et l'émission Saturday Night Live (18) ont également fait le plein de nominations.

Les Emmy Awards seront diffusés le 22 septembre prochain sur la Fox aux Etats-Unis. Le nom du maître ou de la maîtresse de cérémonie n'a pas encore été annoncé.

Retrouvez ci-dessous la liste des nommés dans les principales catégories :

Meilleure série dramatique :

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

Meilleure comédie :

Barry

Fleabag

The Good Place

Mme Maisel, femme fabuleuse

Poupée russe

Schitt's Creek

Veep

Meilleur acteur dans une série dramatique :

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This is Us

Meilleure actrice dans une série dramatique :

Emilia Clarke, Game of Thrones

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House Of Cards

Meilleur acteur dans une série comique :

Anthony Anderson, Black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, La Méthode Kominsky

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt's Creek

Meilleure actrice dans une série comique :

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, Mme Maisel, femme fabuleuse

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Poupée russe

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique :

Alfie Allen, Game of Thrones

Jonathan Banks, Better Call Saul

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Peter Dinklage, Game of Thrones

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Michael Kelly, House Of Cards

Chris Sullivan, This Is Us

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique :

Gwendoline Christie, Game of Thrones

Julia Garner, Ozark

Lena Headey, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Meilleur second rôle masculin dans une série comique :

Alan Arkin, La Méthode Kominsky

Anthony Carrigan, Barry

Tony Hale, Veep

Stephen Root, Barry

Tony Shalhoub, Mme Maisel, femme fabuleuse

Henry Winkler, Barry

Meilleur second rôle féminin dans une série comique :

Alex Borstein, Mme Maisel, femme fabuleuse

Anna Chlumsky, Veep

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Betty Gilpin, GLOW

Sarah Goldberg, Barry

Marin Hinkle, Mme Maisel, femme fabuleuse

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Meilleure mini-série :

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

Dans leur regard

Emissions et séries avec le plus de nominations :

Game of Thrones - 32

Mme Maisel, femme fabuleuse - 20

Chernobyl - 19

Saturday Night Live - 18

Barry - 17