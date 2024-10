La Géorgie promulgue une loi restreignant les droits LGBT+

L'opposition affichée de la présidente de la République n'a pas suffi à empêcher la Georgie de promulguer une loi homophobe. Contournant le refus de la cheffe de l'Etat de signer un texte restreignant des droits des personnes LGBT+, le président du Parlement a promulgué, jeudi 3 octobre, une loi controversée sur "les valeurs familiales". "En conformité avec la Constitution, j'ai signé aujourd'hui la loi sur les valeurs familiales et la protection des mineurs que la présidente Salomé Zourabichvili n'a pas signée" mercredi, a annoncé sur Facebook Chalva Papouachvili, membre du parti Rêve géorgien.

En Géorgie, la présidence dispose de pouvoirs limités contrairement au Parlement qui a de larges prérogatives, dont la possibilité de signer les lois votées. Après la loi sur l'"influence étrangère" adoptée en juin par le gouvernement, il s'agit du deuxième texte promulgué jugé liberticide par l'Union européenne et plusieurs ONG. Des voix qui s'élèvent pour dénoncer l'ambition du parti au pouvoir de se rapprocher de la Russie, au détriment de ses ambitions européennes.

Le parti du milliardaire Bidzina Ivanichvili, le Rêve géorgien, avait adopté le texte en septembre lors d'un vote boycotté par l'opposition, alimentant un peu plus les tensions à l'approche de législatives cruciales le 26 octobre.

Un recul sur les droits des couples de même sexe

Semblable au texte en vigueur depuis décembre 2023 en Russie, la loi géorgienne interdit "la propagande des relations homosexuelles et de l'inceste" dans les établissements scolaires et les émissions de télévision, et restreint aussi les "rassemblements et manifestations". Des groupes de défense des droits ont critiqué cette formulation qui met sur le même plan l'inceste et l'homosexualité.

Il interdit aussi la réassignation de genre, l'adoption par les couples de même sexe et par les personnes transgenres et annule les mariages homosexuels célébrés jusque-là par des citoyens géorgiens à l'étranger.

L'Union européenne avait estimé début septembre que ce document "porte atteinte aux droits fondamentaux des Géorgiens et risque de renforcer la stigmatisation et la discrimination d'une partie de la population".