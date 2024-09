La loi restreignant les droits des personnes LGBT+ en Géorgie est adoptée par le Parlement

Le texte interdit, entre autres, "la propagande des relations homosexuelles et de l'inceste" dans les établissements d'enseignement et les émissions de télévision.

Un virage très conservateur. Le Parlement géorgien a adopté, mardi 17 septembre, un texte de loi homophobe sur les "valeurs familiales", dénoncé par l'Union européenne et des organisations de défense des droits humains comme restreignant les droits de la communauté LGBT+. La législation, similaire à ce qui existe en Russie, a été approuvée par les députés du parti au pouvoir, Le Rêve géorgien, lors d'un vote boycotté par l'opposition.

Au total, 84 députés ont voté pour et 0 contre, selon un décompte officiel. Le texte interdit "la propagande des relations homosexuelles et de l'inceste" dans les établissements d'enseignement et les émissions de télévision, et bannit les "rassemblements et manifestations" faisant la promotion des relations homosexuelles.

L'Union européenne avait estimé début septembre qu'il "portait atteinte aux droits fondamentaux des Géorgiens et risquait de renforcer la stigmatisation et la discrimination d'une partie de la population". L'adoption du texte par le Parlement pourrait alimenter les tensions dans le pays à l'approche d'élections législatives cruciales prévues le 26 octobre.