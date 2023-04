Annulation du concert de Bilal Hassani à Metz : la ministre de la Culture "très préoccupée" par les "menaces" envers le chanteur

Après l'annulation du concert de Bilal Hassani dans une ancienne église de Metz, la ministre de la Culture s'inquiète des "menaces" et "attaques" de l'extrême droite qu'a subi le chanteur. "Il faut continuer [...] à défendre [...] la liberté de création" estime Rima Abdul Malak.

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s’est dite mercredi 5 avril, au micro de France Inter, "très préoccupée" par "les menaces, les attaques" que subit le chanteur Bilal Hassani. "Ces attaques contre Bilal Hassani, ce sont ni plus ni moins des attaques homophobes, des attaques transphobes. C'est la haine de tout ce qui se rapproche de l'univers queer", a-t-elle estimé.

Le concert de Bilal Hassani, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT, prévu mercredi soir dans une ancienne église de Metz, a été annulé après une polémique au sein des mouvances catholiques et traditionalistes locales et des "menaces formulées" contre lui et "son public", a indiqué la société Live Nation, qui produit la tournée de l’artiste.

"Il faut continuer sans relâche à défendre dans notre pays, la liberté de création, la liberté d'expression contre tous les intégrismes, contre tous les extrémismes" Rima Abdul Malak, ministre de la Culture au micro de France Inter

"Cela fait déjà plusieurs années qu'il subit un harcèlement sur les réseaux sociaux. Là, de quoi parle-t-on à Metz ? Cette basilique [où le concert devait avoir lieu] n'est plus une église, elle est désacralisée depuis plus de 500 ans. Déjà en 1556, elle était devenue un entrepôt militaire jusqu'au XXᵉ siècle et elle est devenue un espace culturel qui accueille des concerts. Donc déjà, on ne parle pas d'une église au sens cultuel du terme", rappelle Rima Abdul Malak.