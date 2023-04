Concert de Bilal Hassani annulé à Metz après des menaces : "Je commence à être fatigué, ça fait peur", avoue l'artiste

"Il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours montré le plus courageux possible mais là ça commençait à être inquiétant surtout pour mon public", a confié le chanteur Bilal Hassani, mercredi, dans l'émission C à vous sur France 5.

"Je commence à être un tout petit peu fatigué, ça fait quatre ans que je suis exposé, je reste un être humain, j'ai 23 ans, j'ai commencé quand j'en avais 19, ça fait beaucoup à porter sur mes épaules", avoue mercredi 5 avril, dans l'émission C à vous sur France 5, le chanteur Bilal Hassani. L'artiste, qui subit depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux des campagnes de harcèlement homophobe a dû annuler son concert prévu mercredi à Metz dans une ancienne église à la suite "de menaces formulées" contre lui et "son public" dans le cadre de ce concert, explique Live Nation producteur du chanteur.

Retrouver son public, "quand ça va se calmer"

L'évènement faisait polémique au sein des mouvances catholiques radicales et de l'extrême droite à Metz. Selon France Bleu Lorraine Nord, le collectif Aurora Lorraine parlait d'une "menace" dont il faudrait "protéger" l'édifice, et a qualifié les personnes LGBT de "cancer sociétal". "Quand à 5 ans j'ai commencé le conservatoire je ne savais pas du tout que ma carrière allait ressembler à ça, a expliqué Bilan Hassani. J'aime chanter, j'aime danser et je sais que je fais du bien aux gens. Ça fait irruption par moment et je me dis que ça va se calmer et quand ça va se calmer je vais pouvoir retrouver mon public et quand je le retrouve c'est magique. Mais c'est vraiment dommage, on commençait une tournée et ce concert était complet et ça a été gâché encore une fois. J'ai l'impression qu'on avance ça fait un peu peur".

"Il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des menaces et je me suis toujours montré le plus courageux possible mais là, ça commençait à être inquiétant surtout pour mon public et avec mon producteur on a dû annuler à la dernière minute, raconte Bilan Hassani. Il y avait un appel au rassemblement qui allait avoir lieu autour dans la ville, ils avaient essayé de cibler mes fans. C'est la chose qui me terrifie le plus", car "ce sont de jeunes personnes qui viennent pour s'amuser, pour passer un bon moment. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Metz. Cela me faisait plaisir de pouvoir y retourner".

"On va continuer, on a voulu faire cette tournée dans un lieu atypique. Ça n'a jamais été dans mon intention de provoquer." Bilal Hassani sur France 5

"Mes spectacles ont toujours été pour tout le monde. Cette tournée ne fait que commencer, c'est un peu compliqué mais on va quand même être là dans deux jours à Toulouse, a répondu Bilal Hassani. Je ne fais pas de performance pornographique je n'en ai jamais fait". Il considère que c'est de l'homophobie pur et simple de la part du collectif Aurora Lorraine, car cette ancienne église, "c'est un lieu qui accueille des expositions depuis très longtemps, c'est un lieu public, culturel et qui accueille des shows tout le temps et on n'en parle jamais. Je comprends la mission derrière tout cela, tous les messages qu'on a reçus, toutes ces menaces parce que c'est moi et c'est ça qui est désolant".