Le lauréat du prix de la meilleure baguette de Paris suspecté d'avoir partagé des messages contre la France sur Facebook

Après la gloire, le soupçon. Le lauréat du prix de la meilleure baguette de Paris, Makram Akrout, est pointé du doigt pour des messages critiques envers la France, écrits par d'autres mais repartagés sur son compte Facebook. Ce prix prévoit que le propriétaire des "Boulangers de Reuilly", dans le 12e arrondissement de Paris, devienne fournisseur de l'Elysée pendant un an.

Après la victoire de l'artisan, fin septembre, un compte Twitter créé pour l'occasion a publié des captures d'écran de plusieurs messages en arabe du compte Facebook du boulanger de 42 ans, arrivé en France de Tunisie il y a dix-neuf ans et devenu citoyen français. L'un d'entre eux, partagé en février 2019, estime que "la France encourage la propagation du vice et l'éloignement des valeurs islamiques en Tunisie pour protéger ses intérêts coloniaux". Un deuxième, daté du 23 octobre 2020, dit : "Nous avons pleuré pour Charlie Hebdo et pour Notre-Dame mais en France, ces chiens ne pleurent pas lorsqu'on se moque du maître de la création." Ce compte Facebook étant désormais fermé, franceinfo n'a pas pu vérifier la véracité de ces messages.

Des contenus partagés "sans en saisir toute la teneur"

"Monsieur Akrout nous a dit que son compte Facebook avait été piraté", indique d'abord au Parisien Franck Thomasse, président des boulangers du Grand Paris, qui a demandé des explications à son confrère trois jours après sa victoire. "Comme bien des internautes, il a pu partager dans le passé des contenus publiés sur les réseaux sociaux sans en saisir toute la teneur, reconnaît néanmoins dans Le Figaro l'avocate de Makram Akrout, Sylvia Lasfargeas. Le fait que des contenus partagés sur son compte Facebook aient pu comporter des opinions anti-républicaines et haineuses vis-à-vis de la France et de ses concitoyens (dont il fait partie) a immédiatement suscité son incompréhension et sa stupeur, à tel point qu'il a cru son compte piraté", a-t-elle ajouté.

Le boulanger, victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux depuis la révélation de ces messages, a assuré aux deux quotidiens avoir déposé plainte. Il a décidé de ne pas venir à la réception prévue par la mairie pour décerner son prix, qui se tient samedi, assure aussi Le Parisien.