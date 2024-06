"La vie de Nelly" : retraitée, habitante de Saint-Denis et… fan de Johnny Hallyday !

Benjamin Illy vous raconte "la vie de Nelly", 73 ans, retraitée modeste à Saint Denis et fan absolue de Johnny Hallyday. Mais Nelly est bien plus que cela. À travers elle, c’est un bout de France qui se dessine, avec des rires, des larmes, du rock'n'roll et Laura Smet

Nelly a 73 ans, c'est une retraitée modeste qui vit à Saint-Denis et qui est une fan absolue de Johnny Hallyday. Elle a découvert Johnny le jour de ses 50 ans au Parc des Princes grâce à des amis bikers qui l’ont emmenée sur la pelouse alors que le chanteur traversait la foule tel un boxeur. Moment mythique. "J’ai cru mourir", se souvient Nelly, "les gens lui arrachaient les cheveux", et puis le concert démarre : "Je suis restée bouche bée". C’est le début de son histoire avec Johnny Hallyday. Elle a désormais un tatouage sur l'épaule, décalque d’une dédicace du rockeur, et le jour de ses obsèques, très sérieusement, elle veut que la chanson Allumez le feu soit diffusée quand elle partira en crémation.

"Pensez à votre retraite, faites pas les cons !"

Lors du cinquième anniversaire de la mort de Johnny, en 2022, Nelly avait encore des larmes pour son idole et le désir profond d’aller à Saint-Barthélemy pour se recueillir sur sa tombe, et enfin faire son deuil. Dans une tirelire, symboliquement, elle glisse quelques pièces et billets en espérant financer un jour ce voyage d’une vie, sans trop y croire. Nelly, 73 ans, qui vit à Saint-Denis, touche entre 800 et 900 euros de retraite. Elle répète souvent : "petit boulot, petite paye, petite retraite !". Nelly a travaillé à l’usine, mais principalement dans la restauration, en cuisine : "à l’époque, c’était courant, on était obligé d’accepter d’être déclaré à mi-temps et le reste payé de la main à la main". D’où la petite retraite. Le message de Nelly : "c’est un conseil que je donne aux générations suivantes, pensez à votre retraite, faites pas les cons !".

Suivez Nelly, dans une série de podcasts :

Épisode 1 : "Les retrouvailles, une expo, des larmes". L'exposition consacrée à Johnny Hallyday à la Porte de Versailles à Paris.

Épisode 2 et 3 : "Nelly et Laura". Sa rencontre avec Laura Smet, la fille de son idole

Épisode 4 : "Saint-Denis, le royaume de Nelly". Sa ville, dont elle veut montrer la mixité.

Épisode 5 : "Tendre la main". Les Restos du Cœur où elle a travaillé pendant sept ans.

Épisode 6 : "Chez Nelly", dans sa résidence pour seniors à Saint-Denis.