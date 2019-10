Seine-Saint-Denis : ce que l'on sait de l'agression mortelle d'un adolescent de 15 ans aux Lilas

Un adolescent a été mortellement poignardé vendredi à l'entrée du stade Jean-Jaurès des Lilas (Seine-Saint-Denis), alors qu'il tentait de "protéger un camarade d'une agression". Trois jeunes ont été placés en garde à vue.

Un an après la mort d'un collégien de 13 ans lors d'une rixe entre jeunes, la Seine-Saint-Denis connaît un nouveau drame impliquant un adolescent. Un jeune de 15 ans a été poignardé à l'entrée du stade Jean-Jaurès des Lilas (Seine-Saint-Denis), vendredi 4 octobre dans la matinée, à l'heure où se tenaient des cours d'EPS dans le stade. L'adolescent a succombé à ses blessures.

Trois mineurs âgés de 14 et 15 ans, dont l'auteur présumé des coups de couteau, ont été placés en garde à vue, a annoncé le parquet de Bobigny. La police judiciaire de Seine-Saint-Denis est chargée de cette enquête. Voici ce que l'on sait de cette agression mortelle.

L'adolescent victime "de plusieurs coups de couteau"

Les faits se sont déroulés vers 11 heures à l'entrée du stade municipal Jean-Jaurès des Lilas. Des élèves du collège Marie-Curie, situé en face du stade, et du lycée voisin Paul-Robert y suivaient des cours de sport.

"Ça s'est passé à l'entrée du stade, dans la rue, pendant notre cours de sport", a raconté un élève de troisième du collège Marie-Curie à l'AFP. Ce dernier explique avoir vu "la police, les pompiers et le Samu arriver (...). Ils ont fait un massage cardiaque".

L'adolescent "se trouvait sur la voie publique aux abords du collège Marie-Curie aux Lilas" quand il a été "victime de plusieurs coups de couteau", a annoncé le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) dans un communiqué. "Il ressort des premiers éléments recueillis par les enquêteurs que la victime se serait interposée pour protéger un camarade d'une agression par les personnes actuellement en garde à vue", a expliqué le parquet.

Une "forte altercation entre des jeunes"

Selon l'académie de Créteil, qui s'est exprimée dans un communiqué, "une forte altercation a eu lieu entre des jeunes, impliquant notamment des élèves de seconde du lycée Paul-Robert des Lilas".

Réaction de l’académie de Créteil suite au décès d’un lycéen survenu aux Lilas (93) le vendredi 4 octobre. pic.twitter.com/7TBtCUa9ej — Académie de Créteil (@AcCreteil) October 4, 2019

Contacté par franceinfo, le rectorat évoque des altercations régulières entre bandes rivales, sur fond de luttes de territoire. "Vous avez une classe qui se rendait au sport, du lycée Paul-Robert, qui a croisé une autre équipe du Pré-Saint-Gervais, relate auprès de France Télévisions Diana Lefevre, du syndicat Alliance Police nationale 93. S'en est suivi une bagarre avec des échanges de coups de couteau."

La victime était scolarisée à Aubervilliers

L'adolescent de 15 ans était en arrêt cardiorespiratoire quand les secours sont arrivés.

Selon les éléments recueillis par franceinfo auprès de la mairie et du rectorat, la victime était scolarisée dans un lycée d'Aubervilliers. Un communiqué de la ville du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) précise qu'il résidait dans cette ville.

[Communiqué de la Municipalité]

Suite au décès d’un jeune Gervaisien lors d’une rixe, la Municipalité présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches du jeune homme et met en place des mesures sur la ville, en attendant que la lumière soit faite sur ce drame. pic.twitter.com/zvSKltbcfP — Ville du Pré (@VilleduPre) October 4, 2019

L'adolescent était un lycéen français d'origine kurde, d'après les informations de France Télévisions.

Trois adolescents placés en garde à vue

L'auteur présumé des coups de couteau, âgé de 15 ans, a été interpellé à son domicile et est actuellement en garde à vue, a précisé le parquet de Bobigny. Il a lui-même été blessé au visage. Deux autres mineurs, âgés de 14 et 15 ans, sont également en garde à vue. D'après le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis), il n'y aura pas de levée de garde à vue avant dimanche en fin de matinée.

Plusieurs cellules d'écoute et de soutien "ont immédiatement été déployées dans tous les lieux impactés par cet évènement tragique et seront maintenus autant que de besoin", a précisé l'académie de Créteil dans son communiqué.

L'an dernier, un collégien de 13 ans avait été tué dans une rixe entre jeunes des Lilas et de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et de Romainville, d'autres villes de Seine-Saint-Denis. Quatre adolescents âgés de 15 à 16 ans avaient été mis en examen et placés en détention. Un cinquième jeune, âgé de 17 ans, avait été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté.