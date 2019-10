Seine-Saint-Denis : un adolescent poignardé à mort devant un collège des Lilas, trois mineurs en garde à vue

Un adolescent est mort après avoir été poignardé vendredi devant le collège Pierre et Marie Curie aux Lilas. Les raisons de cet acte ne sont pas encore connues, trois mineurs sont actuellement en garde à vue.

L'adolescent qui a été poignardé vendredi 4 octobre devant le collège Pierre et Marie Curie aux Lilas, en Seine-Saint-Denis, est mort, ont appris franceinfo et France Bleu Paris de sources proches de l'enquête.

Trois mineurs en garde à vue

Selon une source judiciaire jointe par franceinfo, trois mineurs sont actuellement placés en garde à vue. C’est la police judiciaire de Seine-Saint-Denis qui est chargée de l’enquête. Pour le moment, les raisons de cet acte ne sont pas connues.

L'année dernière, un collégien de 13 ans avait été tué dans une rixe entre jeunes des Lilas et de Bagnolet, du Pré-Saint-Gervais et de Romainville, d'autres villes de Seine-Saint-Denis aux portes de Paris. Quatre adolescents âgés de 15 à 16 ans avaient été mis en examen et placés en détention et un cinquième jeune, âgé de 17 ans, avait été placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté.