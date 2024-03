Propos sexistes : le ministre de la Justice demande à ce que le procureur de la République de Limoges quitte ses fonctions, conformément à l'avis du CSM

Le ministre de la Justice demande mardi 12 mars à ce que le procureur de la République de Limoges Baptiste Porcher, accusé de propos sexistes envers des collaboratrices, quitte ses fonctions, conformément à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature rendu mardi, a appris franceinfo auprès du ministère de la Justice.

Le CSM a proposé mardi à l'encontre du procureur de la République de Limoges la sanction de retrait des fonctions assortie d’un déplacement d’office. "Cet avis, conforme à celui demandé par le garde des Sceaux, à l’origine des poursuites, vient rappeler que les propos et comportements inappropriés et à caractère sexiste au sein des juridictions sont inadmissibles et ne sauraient rester sans réponse. Conformément à sa pratique constante, le garde des Sceaux suivra cet avis du CSM et appliquera les sanctions proposées", détaille à franceinfo le ministère.

"L'action en faveur de l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences sexistes, priorités constantes du ministère de la Justice, nécessitent l'exemplarité quotidienne de tous", détaille la Chancellerie.