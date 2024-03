Le procureur de Limoges visé par une enquête disciplinaire après des comportements déplacés

Blagues grivoises et regards déplacés... Plusieurs femmes ont effectué des signalements depuis l'arrivée du magistrat en 2020 à son poste.

Le Conseil supérieur de la magistrature doit rendre sa décision, mardi 12 mars : le procureur de Limoges, en Haute-Vienne, est visé par une enquête disciplinaire après un comportement décrit comme déplacé par plusieurs femmes au sein du tribunal. Les faits reprochés à cet homme de 47 ans, au parcours professionnel jusque-là exemplaire selon ses supérieurs, remontent à 2020, dès son arrivée au tribunal de Limoges.

L'attitude de Baptiste Porcher suscite rapidement un malaise avec certaines femmes particulièrement : sous les yeux d'une jeune magistrate, il inscrit le suffixe "-tion" derrière le nom d'un suspect, Monsieur Fellah. À cette même subordonnée, avant une séance de tir au pistolet, il dit ne pas être certain qu'elle voudrait aller "tirer un coup" avec son procureur.

Des plaisanteries, grossières, à caractère sexuel, mais aussi un comportement misogyne allant jusqu'au harcèlement, dénoncent certaines collaboratrices, qui cherchent, par exemple, à éviter le procureur dans les couloirs du tribunal.

En février 2024, devant le Conseil supérieur de la magistrature, il a aussi été question des regards ressentis comme insistants de Baptiste Porcher sur les décolletés. L'homme dément. Pour ce qui est de l'humour, il évoque du "second degré", tout en présentant ses regrets. Le représentant du ministère de la Justice a demandé une "sanction ferme" en lui retirant ses fonctions de procureur, dénonçant un homme qui "n'a plus aucune légitimité : il se comporte comme ceux que l'on juge en minimisant ses actes et en niant la parole des victimes".