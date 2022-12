Procès en révision de Farid El Hairy : retour sur trois erreurs judiciaires reconnues par la justice

La justice a annulé la condamnation pour viol sur mineure de Farid El Hairy, jugé coupable en 2003. Avant lui, une dizaine d'erreurs judiciaires ont été reconnues par la justice. Retour sur trois d'entre elles.

La Cour de révision a annulé, jeudi 15 décembre, la condamnation de Farid El Hairy pour viol et agressions sexuelles. Une procédure extrêmement rare, il n'y en a eu qu'une dizaine depuis l'après-guerre. franceinfo revient sur trois procès en révision : celui de Jean Dehays, de Patrick Dils et de Christian Iacono. Mais on pourrait aussi citer ceux de Rida Daalouche acquitté en 1999, de Marc Machin réhabilité en 2012 ou encore de Loïc Sécher acquitté en 2011 après avoir obtenu 800 000 euros d'indemnisations. De nombreuses demandes de révision ont aussi rejetées par la Cour de cassation. Parmi elles, l'affaire Omar Raddad, l'affaire Seznec ou encore l'affaire Dany Leprince.







1 Jean Dehays, acquitté en 1955

"Le bagnard innocent", c'est comme ça que la presse de la fin des années 1950 le surnomme. Jean Dehays est docker à Nantes et en 1949, il est condamné pour le meurtre d'un agriculteur et tentative de meurtre sur son épouse à La Plaine sur mer en Loire-Atlantique. Jean Dehays écope de dix ans de travaux forcés. Mais en 1952, les policiers finissent par identifier les vrais coupables. Le docker est finalement acquitté en 1955.

2 Patrick Dils, acquitté en 2002

Il est condamné en 1989 pour le meurtre et le viol de deux enfants à Montigny-les-Metz en Moselle. Patrick Dils est alors âgé de 18 ans. Il commence par dire qu'il est innocent. Puis, sous la pression de très longs interrogatoires, le jeune homme avoue et écope de la réclusion criminelle à perpétuité. Jusqu'à ce qu'on découvre que la présence du tueur en série Francis Heaulme était avérée à Montigny-les-Metz le jour du meurtre. Patrick Dils est finalement acquitté en 2002 après avoir passé 15 ans en prison où il a subi des viols et des violences. Il a reçu un million d'euros d'indemnisation.

3 Christian Iacono, acquitté en 2015

Ce procès ressemble beaucoup à celui de Farid El Hairy. L'ancien maire de Vence dans les Alpes-Maritimes. Il a été condamné en 2009 à neuf ans de prison pour le viol de son petit-fils Gabriel à la fin des années 1990. Le jeune homme est revenu sur ses accusations en 2011. Il a expliqué avoir menti "inconsciemment", pris dans le conflit entre son père et son grand-père. C'était un jeune enfant quand il a parlé pour la première fois. Après un nouveau procès en 2015, Christian Iacono est finalement acquitté.