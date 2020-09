Procès des attentats de janvier 2015 : le héros Lassana Bathily et des otages vont témoigner

Lundi 21 septembre, les ex-otages de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris ont revécu leur calvaire au procès à travers des photos extraites de la vidéosurveillance et à travers un enregistrement audio d’Amedy Coulibaly. Mardi, c’est à eux de raconter leur face à face avec le jihadiste. L’incertitude plane sur le nombre de personnes qui feront le déplacement mardi devant la cour d'assises spéciale à Paris pour témoigner. Certaines vivent loin de Paris ou en Israël et elles craignent, affirment-elles, d’être de nouveau prises pour cible par le terrorisme.

Lassana Bathily présent au procès

Au cours de l’instruction, ces otages ont décrit Amedy Coulibaly comme un homme alternant le chaud et le froid, un terroriste qui "recharge son arme comme on fume une cigarette", d’après l’un d’eux. "Un être calme maître de lui et sans compassion". Lassana Bathily témoignera. Le magasinier de l’Hyper Cacher avait réussi à s’enfuir et a donné de précieuses indications à la police pour mener l’assaut. Assaut qui a mis fin à quatre heures de terreur.



