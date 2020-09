Attaque à Paris : le principal suspect avait préparé son acte et visait "Charlie Hebdo"

Dès le soir de l’attaque à l’arme blanche, survenue à Paris, vendredi 25 septembre, le principal suspect reconnaît les faits. Le lendemain, il se confie de nouveau à la police. "L’individu a expliqué avoir voulu viser Charlie Hebdo, il a assumé ses actes devant les enquêteurs et donne de plus en plus de précision sur ses motivations", explique le journaliste Ignacio Bornacin, en direct du siège de la police judiciaire à Paris, samedi soir pour le 20 Heures. Neuf personnes sont en garde à vue. Les enquêteurs ont jusqu’à mardi pour tenter d’obtenir le plus d’informations possibles.

Un rappel à la loi en juin dernier

Le suspect affirme avoir agi en réaction à la publication des caricatures de Mahomet par le journal satirique, selon les informations de France 2. Il déclare même avoir repéré les lieux, la rue Nicolas Appert, la veille, pensant toucher les locaux de Charlie Hebdo, qui a, en fait, changé d’adresse. Selon les papiers retrouvés chez lui, il se prénomme Hassan. Né au Pakistan, il aurait 18 ans et se trouvait en situation régulière sur le sol français. En juin 2020, il a écopé d’un rappel à la loi pour port d’arme prohibé, le même type que celle qu’il a utilisé lors de l’attaque, une feuille de boucher. Son petit frère a été arrêté, samedi 26 septembre.

