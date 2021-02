L'ancien secrétaire d'Etat, Georges Tron, condamné en appel à cinq de prison pour viol et agression sexuelle, va se pourvoir en cassation

L'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron, condamné mercredi 18 février, à cinq ans de prison, dont trois ans ferme, pour viol et agression sexuelle, et incarcéré dans la foulée, va se pourvoir en cassation, a annoncé jeudi soir, son avocat. "Il va faire une demande de mise en liberté", a ajouté Antoine Vey, sur le plateau de "C à Vous", évoquant la possibilité que son client soit libéré sous bracelet électronique.

"Tout le monde parle de ce procès comme s'il était terminé" mais "c'est une injustice" pour Georges Tron car avec ce pourvoi, il reste "présumé innocent", a estimé son avocat. La mise en détention de l'ex-secrétaire d'Etat "est une très grande injustice et quelque chose de très dur sur le plan humain", a-t-il ajouté.



L'ex-secrétaire d'Etat était jugé pour viols et agressions sexuelles sur deux anciennes employées municipales à la mairie de Draveil (Essonne). La cour d'assises de Paris l'a reconnu mercredi coupable de ces faits sur l'une des deux plaignantes.

Son ex-ajointe à la Culture, Brigitte Gruel, également accusée, a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour complicité de viol et d'agression sexuelle en réunion. La cour a en revanche acquitté les deux accusés de faits similaires que leur reprochait une deuxième plaignante. George Tron et Brigitte Gruel avaient été acquittés le 15 novembre 2018, en première instance. Le parquet avait fait appel quelques jours plus tard.