Nanterre : ouverture d’une enquête après le tir mortel d’un policier

Un conducteur de 17 ans a perdu la vie mardi 27 juin après un refus d’obtempérer. Selon les sources policières, le véhicule aurait foncé vers les policiers.

La scène est filmée par un riverain, à Nanterre (Hauts-de-Seine), mardi 27 juin. On y aperçoit une voiture jaune faire l’objet d’un contrôle de police par deux motards. L’un d’eux, accoudé près du pare-brise, mets en joue le conducteur. Dans les secondes qui suivent, le véhicule démarre. Le policier fait feu, l’homme au volant est mortellement touché. La voiture continue sa route sur plusieurs mètres, avant de heurter un mur. La victime, Naël M., 17 ans, était connue de la justice pour plusieurs refus d’obtempérer.

Le policier a été placé en garde à vue

Selon les premiers éléments fournis par les policiers, dans la matinée, peu après 8 heures, la voiture jaune, une voiture de location, a commis une infraction routière, puis a été prise en chasse par les deux motards. Dans leur premier rapport après les faits, les policiers affirment que le conducteur fonce sur eux au moment où ils tirent.

Une version contestée par l’avocat de la famille de la victime. "Le tir n’est pas réglementaire. Il aurait fallu pour [ça] que [l]a vie [du policier] soit en danger, ce qui n’est pas le cas. On voit clairement sur la vidéo que les policiers sont sur le côté, et non pas en face du véhicule", explique Me. Yassine Bouzrou. Le policier qui a tiré et en garde à vue à l’IGPN, la police des polices, pour homicide volontaire.