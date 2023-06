L'une des avocates de la famille de Naël, Maître Jennifer Cambla, estime que les policiers ont menti. Elle redoute sur franceinfo une "disparition de preuves", alors qu'un policier a été placé en garde à vue pour "homicide volontaire".

Maître Jennifer Cambla, l'une des avocates de la famille de Naël, un automobiliste âgé de 17 ans qui a été tué, mardi 27 juin, à Nanterre (Hauts-de-Seine), par un policier qui a fait usage de son arme, a annoncé mercredi 28 juin sur franceinfo vouloir déposer plainte pour "faux en écriture publique". Elle estime que les policiers ont menti en affirmant que le conducteur leur avait foncé dessus. Elle souhaite également porter plainte pour "complicité" contre le deuxième policier, qui se trouvait à côté de celui qui a tiré.

Le parquet a ouvert deux enquêtes, l'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. L'un des policiers est en garde à vue. "Cette garde à vue est arrivée tardivement puisqu'il a été placé en garde à vue dans l'après-midi pour des faits qui ont lieu à 8h30", regrette Jennifer Cambla qui s'inquiète que le policier ait "pu se mettre d’accord avec son collègue. Il y a pu avoir une disparition des preuves, ou des pressions sur les témoins".

Maître Cambla estime que le deuxième policier doit également être poursuivi. "Quand on regarde la vidéo, il semblerait qu'il prononce les mots 'Shoote-le'. Cela constituerait des faits de complicité." Des mots qui ne peuvent être à ce stade formellement attribués à l'un ou à l'autre des policiers.

Des infractions au code de la route ne justifient pas d'être "abattu de sang-froid"

Dans un premier temps, des sources policières ont affirmé qu'un véhicule avait foncé sur deux motards de police et "sur ces paroles, le parquet de Nanterre avait ouvert une enquête pour tentative d'homicide à l'encontre des policiers", déplore l'avocate. Dans leur première version, les policiers ont en effet affirmé que le conducteur leur avait foncé dessus. Ils ont ensuite déclaré qu'il avait seulement accéléré après s'être arrêté à leur vue, a appris franceinfo de source policière.

Selon l'avocate, le geste du policier "est absolument illégitime et ne rentre absolument pas dans cadre de la légitime défense". Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre qu'un des deux policiers intervenus a tenu l'automobiliste de 17 ans en joue, puis a tiré à bout portant. "On voit bien que le policier était sur le côté du véhicule et que le véhicule était à l'arrêt, et qu'au moment où il redémarre, c'est là où il tire en plein thorax de Naël", décrit Maître Cambla.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur du véhicule avait commis plusieurs infractions au code de la route, mais "il n'en demeure pas moins que ça reste des contraventions et que ça ne justifie pas le geste qui a été fait par le policier et le fait de l'avoir abattu de sang-froid", selon l'avocate.