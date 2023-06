États-Unis : l’enregistrement qui accable Donald Trump dans l’affaire des documents secrets

L’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, est toujours dans le collimateur de la justice. Il est accusé d’avoir conservé des documents confidentiels après avoir quitté la Maison blanche. Il plaide la négligence mais un ancien enregistrement pourrait prouver le contraire.

C’est une révélation qui met à mal la ligne de défense de Donald Trump. Jusqu'alors, l’ancien président avait toujours nié détenir des documents classifiés. Mais voici ses mots en 2021, plus d’un an après avoir quitté la Maison-Blanche : "C’est secret, c’est de l'information confidentielle. Regardez-moi ça". Dans sa propriété du New Jersey (États-Unis), devant plusieurs personnes non habilitées secret défense, l’ancien président évoquait un plan du Pentagone, pour une attaque potentielle contre l’Iran.

Trump toujours favori pour l’investiture républicaine

"Voilà les documents, l’armée me les a préparés et me les a remis. En tant que président, j’aurais pu les déclasser, maintenant je ne peux plus, mais c’est toujours un secret", a-t-il déclaré. L’enregistrement est entre les mains du procureur spécial, qui a mis en examen Donald Trump le 8 juin. Dans la campagne en cours pour l’investiture républicaine, Trump reste largement en tête. Sa mise en examen n’a en rien entamé le soutien que lui apportent les électeurs républicains.