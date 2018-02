Michel Fourniret : nouveaux aveux

Depuis la semaine dernière, Michel Fourniret a été auditionné cinq fois par le juge d'instruction. C'est dans le cabinet du magistrat parisien que s'est joué ce rebondissement 30 ans après les meurtres de deux jeunes filles : Marie-Ange Domece et Joanna Parish.

"L'ogre des Ardennes"

En 1988, Marie-Ange Domece, une jeune handicapée de 19 ans, disparaît dans un village de l'Yonne où vit alors celui que l'on surnomme depuis "l'ogre des Ardennes". Deux ans plus tard, à une vingtaine de kilomètres dans un champ, est retrouvé le corps de Joanna Parish, 21 ans. La jeune Britannique a été violée et battue à mort. En 2005, Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret, assure avoir assisté au meurtre et au viol de ces deux femmes. Mais elle finit par se rétracter. Michel Fourniret, lui, a jusqu'ici toujours nié catégoriquement ces deux meurtres.

