Michaël Blanc : le retour après presque vingt ans de prison en Indonésie

Les mâchoires sont serrées, le regard est inquiet. Michaël Blanc semble avoir du mal à y croire : il arrive à l'aéroport de Jakarta (Indonésie), accompagné de sa mère, libre de quitter le pays. En décembre 1999, Michaël Blanc est arrêté en Indonésie avec près de 4 kilos de haschich cachés dans des bouteilles de plongée. Il clame son innocence, mais est condamné à la prison à perpétuité. Une peine ensuite réduite à vingt ans de prison. Il reste finalement incarcéré quatorze ans et connaît ensuite cinq années de liberté conditionnelle.

Le combat d'une mère

Hélène Le Touzey a passé les dix-neuf années d'emprisonnement de son fils auprès de lui. Elle a tout quitté en France pour s'installer en Indonésie et le soutenir. Elle s'est battue jour après jour pour obtenir sa libération : "Voir Michaël enfermé toute sa vie ce n'était pas possible, témoigne -t-elle, si on n’essaye pas c'est sûr qu'on n’a rien". Hélène et son fils seront demain matin dimanche 22 juillet en France auprès de leur famille. Hélène Le Touzey, elle, repartira en Indonésie pour venir en aide aux ressortissants étrangers incarcérés.

