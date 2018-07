Michaël Blanc: prêt à retrouver ses proches

Samedi 21 juillet, le Français Michaël Blanc prépare sa sortie de prison, après 19 ans passés derrière les barreaux en Indonésie. "La course pour la libération totale s'est poursuivie encore ce matin, avec les derniers documents et derniers tampons qui font maintenant de lui un homme libre", déclare Nicolas Bertrand depuis Jakarta (Indonésie). Tout est prêt pour son retour en France, "ce soir, Michaël et sa mère vont prendre l'avion pour l'Europe, direction la Turquie dans un premier temps, puis le lendemain, dimanche 22 juillet, ils seront en famille", a expliqué le journaliste.

Des retrouvailles après 19 ans

Le Français, emprisonné pour trafic de drogue qui n'a cessé de clamer son innocence, n'a pas vu ses proches depuis 19 ans. "C'est la priorité de Michaël. Depuis ce temps, il y a eu des naissances, mais aussi des décès, détaille le journaliste, il va falloir se réadapter." Après ces retrouvailles, "il rejoindra ses amis d'enfance, dont certains étaient venus le voir en Indonésie. Et sa mère nous a confié également que Michael était impatient de retrouver les produits de son terroir, en Haute-Savoie."

