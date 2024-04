Info franceinfo L'affaire du meurtre de Jean-Joseph Clément, dans laquelle le tueur en série Francis Heaulme est mis en examen, transmise au pôle "cold cases"

C'est un meurtre commis il y a près de 35 ans, et jamais élucidé. Le 8 août 1989, Jean-Joseph Clément, un réparateur en machines agricoles de 59 ans, est retrouvé mort, le visage ensanglanté, à Bédarrides (Vaucluse), près d'Avignon. Ce cold case vient d'être transmis au Pôle national des crimes sériels ou non élucidés, a appris franceinfo auprès du parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine), lundi 15 avril. Après le dessaisissement du parquet de Reims (Marne), le dossier devient donc le 89e à l'instruction au sein de ce pôle, créé il y a deux ans. Un ou plusieurs juges vont donc être saisis pour mener de nouvelles investigations.

Dans cette affaire, le tueur en série Francis Heaulme a été soupçonné du meurtre, après avoir reconnu les faits, en 1992, avant de se rétracter. Mais un juge d'instruction de Reims, où plusieurs enquêtes concernant "le routard du crime" ont été regroupées dans les années 1990, avait prononcé, en décembre 2002, un non-lieu, "faute de charges suffisantes" à son encontre. Or, à l'automne dernier, la justice a rouvert le dossier, sur "charges nouvelles", ce qui a entraîné la mise en examen, à nouveau, de Francis Heaulme, à ce jour condamné à perpétuité pour onze meurtres, commis entre 1984 et 1992.

"Permettre la manifestation de la vérité"

"Maintenant que le dossier est au pôle cold cases, cela signifie que c'est du concret. Cela me redonne espoir : on avance tout doucement, mais ça bouge", réagit sa fille, Christine Clément, auprès de franceinfo. Depuis que son père a été frappé à mort, elle met tout en œuvre pour connaître la vérité. Aujourd'hui, elle fait part de son "soulagement" et espère que l'enquête permettra la tenue d'un procès. "Si Francis Heaulme pouvait parler, ce serait bien", ajoute-t-elle.

Ses avocats, Didier Seban et Marine Allali, avaient déposé, le 20 octobre 2022, une requête en réouverture de l'affaire, et demandé le dessaisissement de Reims au profit du pôle cold cases. "On est heureux de ce dessaisissement au profit d'un pôle spécialisé, avec des magistrats qui ont les moyens techniques nécessaires pour faire avancer ce dossier. On espère que cela va permettre la manifestation de la vérité pour Jean-Joseph Clément et sa fille", déclare à franceinfo Marine Allali.

"On s'y attendait, compte tenu du fait qu'il a été entendu par un juge à l'automne", estime de son côté l'avocate de Francis Heaulme, Liliane Glock. Devant ce magistrat instructeur de Reims, le tueur en série a redit qu'il n'était pas l'auteur de ce crime. "Il reste sur la même ligne", souligne Liliane Glock auprès de franceinfo. En plus de cette affaire, la justice s'intéresse de près au parcours criminel de Francis Heaulme. Cette procédure inédite, créée avec le pôle cold cases, permet de retracer le parcours de vie du tueur en série. Et, ainsi, de vérifier si "le routard du crime" a pu se trouver à proximité des lieux de meurtres non résolus, qu'il aurait pu commettre.