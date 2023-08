Toulouse : le maire interdit un spectacle de l'humoriste Dieudonné

L'humoriste controversé, dont le spectacle était prévu jeudi, "a eu un positionnement provocateur anti-républicain réitéré", s'est justifié le maire de Toulouse.

Le maire de Toulouse a pris mercredi 16 août un arrêté interdisant un spectacle de l'humoriste Dieudonné, plusieurs fois condamné pour injure raciale, incitation à la haine et apologie du terrorisme, a déclaré la mairie.

Dieudonné "est quelqu'un qui a eu un positionnement provocateur anti-républicain réitéré, j'ai donc voulu signifier que sa venue n'était pas souhaitée à Toulouse et son spectacle non plus", a affirmé le maire Jean-Luc Moudenc à l'AFP. "Par ses paroles, ou habillé sous forme de spectacle, il travaille à la division de la société et heurte tout ce qui fait une République", a ajouté l'élu. Prévu jeudi 17 août à 20 heures, dans un lieu non précisé, le spectacle Sous bracelet de l'humoriste a déjà été interdit dans d'autres villes, dont Montpellier et Paris.

Le lieu du spectacle communiqué après l'achat du billet

Jean-Luc Moudenc a insisté sur "l'effet provocateur" et "malsain" de ne pas donner le lieu de la représentation, qui selon le site dieudosphère.com est communiqué par SMS ou mail après achat des billets. "Le fait de ne pas annoncer la localisation gêne les autorités publiques pour évaluer le risque de troubles à l'ordre public", a précisé le maire qui, dans un communiqué, a appelé "à des évolutions réglementaires pour assurer l'ordre public des spectacles et représentations en question".

Depuis 2002, Dieudonné a fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires. Il a notamment été condamné en septembre 2020 à 10 000 euros d'amende pour des propos racistes tenus en juin 2017 lors de son spectacle le "Bal des quenelles".