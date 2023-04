La préfecture de police de Paris envisage d'interdire le spectacle au Zénith de Dieudonné et Francis Lalanne

La préfecture de police de Paris, selon les informations de franceinfo ce mercredi, envisage d'interdire le spectacle "La Cage aux fous" de Dieudonné et Francis Lalanne au Zénith de Paris pour risques de troubles à l'ordre public. Le spectacle est programmé le 14 septembre.

Dans un communiqué publié mardi sur le site de la salle de spectacles, le président du Zénith, Daniel Colling, rappelle que "seules les autorités compétentes, avec lesquelles nous sommes déjà en relation, pourraient ordonner l'interdiction de la représentation". Il insiste aussi pour dire que la salle "ne choisit ni ne produit de spectacles" et que "le premier à contractualiser la réservation de la salle un jour 'J' est donc le premier servi".

Le directeur du Zénith assure également que le producteur du spectacle s'engage à respecter les conditions de la salle parisienne : à ne pas exprimer d'idées discriminatoires, racistes ou xénophobes et à ne pas provoquer de troubles à l'ordre public.

Une réponse loin d'être satisfaisante pour Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France : "J'ai du mal à comprendre que sur un site internet comme celui du Zénith de France, on peut qualifier ce spectacle 'd'alliance entre un maître de l'humour et un maître de la poésie'", s'indigne-t-il.

"A chaque fois que Dieudonné, aux multiples condamnations pour antisémitisme, a eu la parole, c'était pour faire passer ses idées antisémites, racistes et haineuses. Et Francis Lalanne, depuis plusieurs mois en tout cas, a viré dans le complotisme le plus absolu."