Alpes-Maritimes : trois entreprises condamnées pour avoir proposé de nager avec des dauphins

Trois entrepreneurs ont été condamnés par la justice dans les Alpes-Maritimes. Ils proposaient des sorties en mer afin de nager avec les dauphins. Mais approcher ces animaux à moins de 100 mètres est interdit depuis 2021.

S’approcher au plus près des dauphins et même nager avec eux. Les entreprises qui proposent ces prestations mettent en ligne leurs vidéos. Mais depuis un arrêté ministériel de 2020, il est interdit de naviguer à moins de 100 mètres d’un dauphin. Pour ne pas avoir respecté cette interdiction, trois entreprises ont été condamnées par la justice. Elles devront s’acquitter de 26 700 euros d’amende et 4 500 euros de dommages et intérêts.

Le bien-être des dauphins était en danger

"En 20 ans d’activité, nous n’avons jamais touché, ni bien sûr blessé ni les dauphins, ni les clients. Pour moi, c’est une décision injuste", déclare Martial Fremont, entrepreneur condamné. La situation était dénoncée depuis des années par France Nature Environnement, à l’origine de la plainte, ainsi que par des scientifiques qui accuse les entreprises de déranger le bien-être des dauphins.