Acquitté de l'affaire d'Outreau, Franck Lavier jugé pour agressions sexuelles sur sa fille

Franck Lavier comparaît vendredi devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour des faits, qu'il conteste, sur sa fille aînée, alors mineure, en 2015 et 2016.

Est-ce le retour des fantômes d'Outreau ? Vingt ans après ce scandale judiciaire, l'un des 13 acquittés est de retour à la barre, jugé vendredi 21 septembre, à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) : Franck Lavier, 45 ans, est accusé d'agressions sexuelles par l'une de ses filles.

Comme son épouse, Sandrine, il a fait trois ans de prison, accusé à tort d'abus sexuels, avant d'être finalement acquitté donc en appel à Paris. À l'époque, le couple a été privé de ses deux très jeunes enfants pendant cinq ans. C'est à l'adolescence, des années plus tard, que l'aînée a porté ces accusations d'agressions sexuelles contre son père.

Une lettre manuscrite

Carla a 18 mois quand elle est placée en famille d'accueil un jour de mars 2001. Ses parents viennent alors d'être écroués, pris au piège de la fable d'un réseau pédophile à Outreau, dans le Pas-de-Calais. Elle a finalement six ans quand elle et son frère retrouvent leurs parents, dans la maison achetée avec les indemnisations versées par l'Etat pour les trois ans de prison effectués pour rien. Franck et Sandrine Lavier auront trois autres enfants, mais rien ne sera plus comme avant.

En 2012, le couple est condamné pour violences sur ses deux aînés, qui retournent en famille d'accueil un temps, avant de revenir vivre dans le foyer familial. À l'âge de 16 ans, Carla se confie dans une lettre manuscrite qu'elle intitule "Terrible enfance", sur des attouchements sexuels qu'elle subirait de la part de son père. Elle y écrit notamment : "C'est compliqué de dénoncer quelqu'un qu'on aime."

Franck Lavier a toujours nié farouchement les accusations de sa fille, qui datent d'il y a maintenant sept ans. La jeune femme âgée de 23 ans, a demandé, depuis, en vain, à retirer sa plainte, même si elle dit n'avoir jamais menti. Elle a d'ailleurs revu son père : l'avocate de Franck Lavier a promis d'arriver à l'audience avec la photo de son mariage, où Franck Lavier est présent.

Selon l'avocate, cette audience réunit des personnes fracassées, purs produits de la catastrophe d'Outreau et on ne peut faire, dit-elle, "l'économie de constater le retentissement de ce fiasco". Franck Lavier encourt une peine pouvant aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende.