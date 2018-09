VIDEO. "Nous ne sommes pas là pour retirer des vies" : le président du Syndicat national des gynécologues-obstétriciens refuse de pratiquer des IVG

Dans une interview à l'émission "Quotidien", alors que la journaliste fait remarquer au Dr Bertrand de Rochambeau que "ce n'est pas un homicide de faire une IVG", le gynécologue répond : "Si, madame."

"Moi, je fais un métier avec mes tripes. Je me lève à n'importe quelle heure. La nuit, je fais des opérations très difficiles, avec mes tripes. Et donc aux choses auxquelles je ne crois pas, je ne les fais plus." Cette déclaration, diffusée dans "Quotidien" mardi 11 septembre, est signée Bertrand de Rochambeau, gynécologue et président du Syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France (Syngof), en référence à l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

Le docteur Bertrand De Rochambeau est président du syndicat des gynécologues et il refuse de pratiquer des IVG. Il a accepté de répondre à @valentineoberti.#Quotidien pic.twitter.com/hXu78bEDEi — Quotidien (@Qofficiel) 11 septembre 2018

"Nous ne sommes pas là pour retirer des vies", poursuit-il. Alors que la journaliste de TMC fait remarquer au Dr Bertrand de Rochambeau que "ce n'est pas un homicide de faire une IVG", il répond : "Si, madame." Valentine Oberti persiste : "Non, au sens du Code pénal, ce n'est pas ça, c'est faux (...) Toutes les femmes – j'en suis une – ne considèrent pas qu'avoir un embryon dans le ventre, c'est une vie."

Réponse du président du Syngof : "Ça, c'est son opinion. Moi, en tant que médecin, je ne suis pas forcé d'avoir votre opinion. Et si je ne l'ai pas, la loi me protège et ma conscience aussi", explique-t-il en référence à la clause de conscience qui permet aux gynécologues de refuser de pratiquer des IVG. Ses déclarations ont fait réagir de nombreuses internautes.

Comment ce type peut se retrouver à la tête du syndicat des gynécologues c'est ahurissant https://t.co/FmW2C5YcNK — Aline Royer (@alineroyer) 12 septembre 2018

Tu le vois, toi aussi, le grignotage quasi imperceptible des droits des femmes ? Je l'ai dit à ma fille et ses potes : vs allez devoir vs battre non pas pr acquérir plus, mais pr ne pas avoir moins. C'est très inquiétant. https://t.co/DttVIaLyLJ — Catnatt (@Catnatt) 12 septembre 2018

Cette gynécologie obstétrique hostile aux femmes contre laquelle il faut se battre. https://t.co/STJUZ08ytu — Marie-Hélène Lahaye (@MHLahaye) 12 septembre 2018