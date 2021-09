Santé : en 2022, la contraception sera gratuite jusqu'à 25 ans

Une annonce qui pourrait paraître anodine et pourtant cette dernière est une avancée majeure. Dès le 1er janvier 2022, les femmes de moins de 25 ans ne pourront plus renoncer à prendre un contraceptif à cause de son prix après l'allocution du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui vient d'annoncer sa gratuité. "Je pense qu'il y a des filles qui n'ont pas la faculté de s'en procurer ni les moyens", explique une adolescente.

Faut-il aller encore plus loin ?

Cette gratuité intégrera dès le 1er janvier, les bilans biologiques, les prescriptions et tous les soins liés à la contraception. Légalisée en 1967, la pilule commence ensuite à être remboursée à partir de 1974 et elle désormais gratuite pour les femmes de moins de 25 ans. Pour autant, ce n'est pas suffisant selon le docteur Philippe Faucher, gynécologue obstétricien à l'hôpital parisien Armand-Trousseau : "C'est une avancée mais il faut maintenant que la pilule progestative soit accessible sans prescription."