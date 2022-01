Pologne : la loi restrictive sur l'avortement une nouvelle fois mise en cause dans la mort d'une femme enceinte

Pour ses proches, Agnieszka T. est la dernière victime en date de la loi interdisant presque totalement l'avortement en Pologne. Cette femme de 37 ans, mère de trois enfants, est morte mardi 25 janvier dans un hôpital de Czestochowa (sud du pays), rapporte le Guardian (en anglais). Dans un message publié sur Facebook, sa famille affirme qu'elle a succombé à un choc septique, après s'être vu refuser une interruption de grossesse durant plusieurs jours. Depuis l'entrée en vigueur d'une loi très restrictive il y a un an, tout avortement est interdit en Pologne, sauf en cas de viol, d'inceste, ou lorsque la vie ou la santé de la mère sont considérées en danger.

Enceinte de jumeaux, Agnieszka avait été hospitalisée le 21 décembre pour des vomissements et des douleurs abdominales. L'un des fœtus est mort deux jours plus tard, mais les médecins ont refusé de le retirer. "L'extraction du fœtus mort n'a pas été autorisée car la loi polonaise l'interdit strictement", sauf en cas de danger pour la mère, a rapporté sa famille sur Facebook. La jeune femme a dû attendre une semaine supplémentaire que le cœur du second fœtus cesse de battre avant que les médecins n'acceptent d'intervenir. Selon les proches d'Agnieszka, sa grossesse n'a toutefois été interrompue que le 31 décembre. Son état de santé s'est ensuite dégradé, jusqu'à son décès à l'hôpital mardi.

Une loi à "l'impact dévastateur sur la vie des femmes"

L'établissement n'a pas encore établi les causes de la mort de la jeune femme, mais il assure que l'interruption de grossesse a eu lui dès le 28 décembre. "Les soignants ont pris toutes les mesures nécessaires pour sauver la patiente", selon un communiqué de l'hôpital, qui ajoute qu'Agnieszka avait été testé positive au Covid-19. Sa mort a toutefois suscité l'indignation de l'opposition et des associations féministes, qui ont annoncé une manifestation mercredi devant la Cour constitutionnelle à Varsovie.

Le décès d'Agnieszka survient quelques mois après celui, en septembre, d'une femme enceinte de 22 semaines. Izabela est morte d'un choc septique après que des médecins ont refusé d'interrompre sa grossesse, alors que sa poche des eaux s'était rompue, condamnant son fœtus. Sa famille l'avait qualifiée de première victime de l'interdiction de l'avortement, affirmant que les médecins avaient adopté une attitude attentiste en vertu des nouvelles dispositions légales.

Des organisations de défense des droits de l'homme ont jugé, dans un communiqué commun publié mercredi, que la loi entrée en vigueur un an plus tôt avait "eu un impact dévastateur sur la vie des femmes". Le texte "a accru les obstacles extrêmes auxquels sont confrontées les femmes qui cherchent à accéder à l'avortement, et a eu des conséquences tragiques pour nombre d'entre elles et leurs familles", estiment ces ONG, expliquant que des Polonaises sont désormais contraintes de mener à terme des grossesses non-viables.