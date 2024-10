Près de 50 ans après la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, avorter en France reste parfois un chemin semé d'embûches. Depuis la promulgation de la loi Veil en janvier 1975, l'accès à l'IVG a pourtant été facilité dans les textes à plusieurs reprises : allongement des délais de recours (de 10 à 12 semaines de grossesse en 2001, puis jusqu'à 14 semaines en 2022) ; prise en charge à 100% par l'Assurance-maladie en 2012 ; création d'un délit d'entrave à l'IVG en 1993, étendu à l'accès à l'information sur l'IVG en 2014 ; suppression du délai de réflexion de sept jours en 2016...

Plus de 8 femmes sur 10 (82%) ayant avorté rapportent néanmoins toujours l'existence de freins, notamment en termes de structures et de délais, selon un baromètre Ifop pour le Planning familial publié fin septembre. Plus de la moitié d'entre elles disent ainsi avoir dû attendre plus de sept jours pour avoir un rendez-vous, contre les cinq recommandés par la Haute Autorité de santé (HAS). Plus d'un quart d'entre elles (28%) déclarent également ne pas s'être senties soutenues et accompagnées par leur entourage.

Des femmes sous pression

Selon ce baromètre, un tiers des femmes ayant avorté avant le début de leur 8e semaine de grossesse affirme ne pas avoir eu le choix de la méthode (31%). Près de quatre femmes sur dix (38%) interrogées ont ressenti de la pression, que ce soit pour avorter (29%) ou ne pas avorter (31%). L'enquête pointe encore le fait qu'une femme sur deux n'a pas obtenu d'arrêt de travail à l'occasion de son interruption volontaire de grossesse.

