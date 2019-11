Marche contre l'islamophobie : une étoile jaune sur des manifestants provoque l'indignation

Le sens précis de cette étoile, qui n'a que cinq branches et non six comme l'étoile de David, n'est pas encore connu.

Une femme manifeste avec un autocollant d'une étoile jaune, le 10 novembre 2019, à Paris, lors de la marche contre l'islamophobie. (KARINE PIERRE / HANS LUCAS / AFP)

franceinfo avec AFP France Télévisions