DIRECT. "Ça suffit": plusieurs personnalités et organisations appellent à manifester à Paris contre l'islamophobie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ISLAMOPHOBIE

: Invité de franceinfo, Damien Carême a assuré qu'il ne participerait pas à la manifestation prévue aujourd'hui contre l'islamophobie. L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts (EELV) reconnaît qu'il est d'accord sur le fond et accuse le gouvernement de mettre en avant "des thèses portées par l'extrême droite".





: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité à la mi-journée.



Les Françaises ont remporté la Fed Cup contre l'Australie. La paire Kristina Mladenovic-Caroline Garcia a offert le point décisif en s'adjugeant le double. Plus d'informations dans cet article.



La manifestation contre l'islamophobie visant à dénoncer les actes antimusulmans a lieu aujourd'hui à Paris. Le cortège partira à 13 heures de Gare du Nord pour se rendre place de la Nation. On vous explique ici pourquoi cette manifestation a divisé la gauche et ici pourquoi le terme "islamophobie" fait encore débat.



Les Espagnols retournent aux urnes pour de nouvelles élections législatives aujourd'hui pour la quatrième fois en quatre ans dans un climat alourdi par la crise catalane et la montée de l'extrême droite, qui prétend la résoudre par la manière forte.



• Aujourd'hui, c'est le grand moment pour les fans de e-sport. A 13 heures, c'est la finale des championnats du monde de League of Legends à Paris. Nos amis de francetvsport vous expliquent tout pour comprendre cet événement.

: "En étant présent dans cette manifestation nous avons le sentiment d'aider la France à exister en tant que République française."



Jean-Luc Mélenchon tient une conférence de presse avant la manifestation contre l'islamophobie qui va débuter à 13 heures à Paris. La conférence est à suivre ici.

: Bonjour @anonyme, selon un rapport de l'Institut national d'études démographiques (Ined) datant de 2016, un blanc sur sept serait victime de racisme anti-blanc, comme on l'expliquait dans cet article. Notre journaliste Benoît Zagdoun était revenu sur ce chiffre dans un article #VRAI_OU_FAKE. Et, en réalité, cette affirmation n'est pas tout à fait vraie. Vous en apprendrez davantage ici. Un sociologue et démographe de l'Ined assure notamment que "d'un point de vue théorique et pratique, il est abusif de parler de 'racisme anti-blancs'".

: Bonjour FI, auriez-vous des statistiques sur les actes de racisme anti-blancs ?Merci et bon dimanche !