Info franceinfo Punaises de lit : 65% d'interventions de désinfections de plus cet été par rapport à l'été 2022, selon la Chambre syndicale dératisation, désinsectisation et désinfection

Depuis plusieurs années, les professionnels alertent sur l’augmentation du phénomène et savaient, avant cet été, que la rentrée serait complexe.

Les interventions des spécialistes de la désinfection contre les punaises de lit ont augmenté entre l'été 2022 et l'été 2023. Selon les chiffres communiqués à franceinfo mercredi par la Chambre syndicale de désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D), on constate 65% d'interventions de désinfections de plus sur la période juin, juillet, août 2023 par rapport à la même période de 2022.

Selon la Chambre syndicale 3D, ces interventions sont en constante augmentation sur les trois dernières années. Sur toute l'année 2020, 889 000 interventions ont été recensées. Il y en a eu 977 900 en 2021 et 1 095 000 en 2022.

Cette hausse du nombre d’interventions est bien liée à l’augmentation du nombre de punaises et de zones infestées. Avant cet été, les professionnels savaient que la rentrée serait complexe. Depuis plusieurs années, ils alertent sur l’augmentation du phénomène.

Des interventions sur des immeubles entiers

Les signalements de la présence de punaises de lit, en particulier sur les réseaux sociaux, se multiplient ces dernières semaines notamment dans les cinémas et transports parisiens, même si ces infestations ne sont pas toutes clairement avérées. Ces punaises envahissent maintenant le débat public, une "réunion interministérielle" est prévue vendredi pour "apporter rapidement des réponses aux Français", a annoncé le porte-parole du gouvernement.

La Chambre syndicale précise que, de plus en plus souvent, les interventions sont importantes car il peut s’agir d’immeubles entiers, de l’habitat à la structure. La punaise n’est aujourd’hui plus inconnue et les réflexes des particuliers sont peut-être plus aiguisés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient, estiment les professionnels.

À noter que les chiffres communiqués par la CS3D comptabilisent le nombre d'interventions et sont donc non-exhaustifs. Ils ne représentent donc pas l'ensemble des foyers infestés par les punaises de lit.