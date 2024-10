Info franceinfo Scandale des crèches privées : des documents démontrent "l'entente" entre Aurore Bergé et la Fédération française des entreprises de crèches

"J'ai un grand nombre à la fois d'enregistrements et de documents. J'ai décidé d'en rendre [certains] publics" : invité de franceinfo, jeudi 3 octobre, Victor Castanet, auteur du livre-enquête Les Ogres, confirme, documents à l'appui, "l'entente" entre Aurore Bergé, députée Ensemble pour la République et ancienne ministre des Solidarités et des Familles, et Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, pour "étouffer l'incendie et s'épargner mutuellement" sur le scandale des crèches privées.

Victor Castanet reproche à la ministre d'avoir tenté d'empêcher la tenue d'une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements des crèches privées. Aurore Bergé voulait "éviter un scandale", assure-t-il. Dans son enquête parue chez Flammarion le 18 septembre, le journaliste d'investigation décrit la "voracité" de certains groupes de crèches privées, mais fait également état d'une entente qui aurait été conclue entre l'ex-ministre des Solidarités et des Familles (juillet 2023-janvier 2024) et la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches (FFEC) Elsa Hervy.

🔴 Crèches privées ➡️ "J’ai un certain nombre de documents que je désire rendre publics pour montrer qu’il y a eu une entente entre Aurore Bergé et Elsa Hervy pour étouffer l’incendie", affirme Victor Castanet, journaliste indépendant, auteur du livre-enquête "Les Ogres". pic.twitter.com/KYhfLAU9qS — franceinfo (@franceinfo) October 3, 2024

Le journaliste d'investigation a fourni certains de ces documents à franceinfo, des échanges de conversations WhatsApp ou de mails entre le cabinet de l'ex-ministre des Solidarités et des familles et Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches.

"Une copine" qui sera "très aidante"

Interrogée le 1er octobre sur franceinfo sur d'éventuelles relations d'amitié avec Elsa Hervy, Aurore Bergé assure qu'elle entretient des relations "professionnelles" et non "amicales" avec la représentante du lobby des crèches privées, Elsa Hervy. "Quand vous êtes ministre, votre travail, c'est de discuter avec celles et ceux qui ont un avis, une position. Ça ne veut pas dire que vous épousez leur position", souligne-t-elle. Elsa Hervy, la représentante des crèches privées, avait de son côté indiqué le 21 septembre qu'elle avait pu "échanger directement" avec Aurore Bergé, "comme la ministre l'a fait avec d'autres acteurs", mais elle avait démenti avoir passé le moindre "pacte".

Or, dans les documents obtenus par Victor Castanet que franceinfo révèle, comme cet échange de mails en août 2023 entre Aurore Bergé et sa directrice de cabinet ministériel, l'ex-ministre parle d'Elsa Hervy comme d'"une copine", qui "sera très aidante pour moi".

Echange de mails entre Aurore Bergé et son cabinet, où la ministre qualifie Elsa Hervy de "copine" qui sera "très aidante", en réponse à sa directrice de cabinet, Constance Bensussan, qui estime que celle-ci "s'assagit". Dans le début de l'échange de mails, Elsa Hervy, informait le cabinet de la ministre qu'elle avait été interviewée pour "Les Echos" et qu'elle y soutenait Aurore Bergé, qui lui semblait être "très énergique et volontaire" et "une chance pour le secteur". (VICTOR CASTANET / FRANCEINFO)

Un mois plus tard, début septembre 2023, sur cette autre capture d'écran fournie par Victor Castanet à franceinfo, Elsa Hervy demande des renseignements au cabinet de la ministre et dit "obéir" au ministère quant à un plan de communication mis en place entre les deux parties, juste avant la publication de plusieurs livres dénonçant les dérives du secteur.

Victor Castanet, auteur du livre Les Ogres confirme, documents à l'appui, "l'entente" entre Aurore Bergé, députée Ensemble pour la République, et Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, pour "étouffer l'incendie et s'épargner mutuellement" sur les crèches privées. (CAPTURE D'ECRAN WHATSAPP / VICTOR CASTANET / FRANCEINFO)

Enfin, dans un troisième échange sur WhatsApp, cette fois rn octobre 2023, des collaborateurs d'Aurore Bergé découvrent, en affichant des émojis d'inquiétude, un communiqué de la Fédération des crèches privées qui soutient Aurore Bergé, qui vient alors de faire des annonces. La ministre parle alors des membres du lobby du secteur comme ses "meilleurs alliés".

Selon Victor Castanet, certains de ces collaborateurs, qui communiquent ici en discussion privée, ne cachent pas leurs inquiétudes. Certains d'entre eux vont, par la suite, démissionner de leurs postes, glissant à Victor Castanet avoir eu l'impression de répondre aux intérêts de la fédération, et non plus à l'intérêt public.

Selon les documents fournis par Victor Castanet, les acteurs du secteur des crèches privés auraient eu des contacts réguliers avec Aurore Bergé et son cabinet ministériel. (CAPTURE D'ECRAN WHATSAPP / VICTOR CASTANET / FRANCEINFO)

Plainte pour diffamation

La désormais députée Ensemble pour la République des Yvelines a annoncé sur franceinfo avoir déposé "plainte pour diffamation" lundi, après les révélations de Victor Castanet. "J'ai changé la loi pour que les grands groupes soient contrôlés", souligne l'ancienne ministre. "Le reste, c'est de la rumeur et de la diffamation. Je n'ai pas menti !", a assuré Aurore Bergé.

🔴 Crèches privées ➡️ "Je n'accepterais pas que mon nom puisse être sali et encore moins sur des accusations diffamatoires”, dit Aurore Bergé, députée EPR des Yvelines. pic.twitter.com/1Uk1Enyqbc — franceinfo (@franceinfo) October 1, 2024

A la suite de la publication de l'enquête de Victor Castanet, les députés du groupe Ecologiste et Social ont demandé le lancement à l'Assemblée nationale d'une procédure pour "parjure" contre Aurore Bergé. Sur franceinfo, Aurore Bergé s'en est défendu, assurant qu'elle n'avait eu aucun contact avec le lobby des crèches privées. "En aucun cas, je n'ai menti dans une commission d'enquête, en aucun cas, je ne me suis parjurée", assure l'ancienne ministre, qui dément "catégoriquement ces allégations basées sur les dires d'adversaires politiques".