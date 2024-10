Victor Castanet, auteur du livre Les Ogres, confirme ce jeudi sur franceinfo, documents à l'appui, "l'entente" entre Aurore Bergé, députée Ensemble pour la République, et Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, pour "étouffer l'incendie et s'épargner mutuellement" sur le scandale des crèches privées.

Aurore Bergé a annoncé mardi sur franceinfo avoir porté plainte lundi "pour diffamation" après les accusations de ses liens présumés avec le lobby des crèches privées dans le livre-enquête du journaliste d'investigation. Victor Castanet reproche à la ministre d'avoir tenté d'empêcher la tenue d'une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements des crèches privées. Aurore Bergé voulait "éviter un scandale", déclare-t-il. "J'ai un grand nombre à la fois d'enregistrements et de documents. J'ai décidé d'en rendre publics", explique le journaliste sur franceinfo.

franceinfo : Maintenez-vous l'existence des liens entre l'ancienne ministre, Aurore Bergé, et Elsa Hervy, la représentante des crèches privées ?

Oui, effectivement. Ce sont à la fois des témoins du côté du cabinet ministériel et un certain nombre de sources du côté des acteurs privés qui me remontent ces informations qu'on a, pendant plus de deux ans, compilées. J'ai un certain nombre de documents que je désire rendre public pour montrer qu'il y a un an, quand il y a eu deux livres consacrés au secteur des crèches privées et un début de scandale, il y a eu une entente entre Aurore Bergé qui était ministre des Solidarités et des Familles et Elsa Hervy qui était la déléguée générale de la Fédération pour étouffer l'incendie et pour s'épargner mutuellement.

Pourtant, Aurore Bergé a déclaré mardi sur franceinfo que ses liens avec Elsa Hervy étaient professionnels et qu'elle ne l'avait jamais vu "en tête-à-tête"...

J'ai un grand nombre à la fois d'enregistrements et de documents. J'ai décidé d'en rendre publics trois qui sont assez explicites. Le premier qui date d'août 2023. Aurore Bergé vient alors d'être nommée ministre des Solidarités et des familles. Elsa Hervy, la déléguée générale de la Fédération des crèches privées, envoie un email aux collaborateurs d'Aurore Bergé en expliquant qu'elle vient de répondre à une interview aux Échos et qu'elle a dit tout le bien qu'elle pensait de la ministre. À ce moment-là, la directrice de cabinet envoie ce mail à Aurore Bergé en expliquant qu'elle s'est visiblement assagie parce qu'elle était très critique à l'endroit de l'ancien ministre, Jean-Christophe Combe. Aurore Bergé répond : 'C'est surtout une copine', avec un smiley, 'elle sera très aidante avec moi'.

Aurore Bergé pourrait vous reprocher de sortir ces éléments de leur contexte ?

Non, elle dit plus que ça d'ailleurs, elle disait que le mail en question n'existait pas. C'est pour ça que je le rends public avec l'accord des sources et notamment l'accord de collaborateurs de la ministre. Dans le livre, évidemment, tous ces éléments sont compilés. Comme elle mettait en cause la véracité de ses preuves, j'ai décidé de les rendre publiques pour qu'il n’y ait aucun doute. Il y a les dates, les différents destinataires. Il y a d'autres éléments que j'ai en ma possession. J'ai notamment des échanges WhatsApp quelques semaines plus tard, en octobre 2023, en plein scandale. Elsa Hervy de nouveau envoie un texto à la ministre en expliquant qu'elle vient d'envoyer un communiqué de presse pour soutenir les annonces de la ministre une fois de plus. La ministre transfère à ses collaborateurs en expliquant : 'Mes meilleurs alliés'. Elle explique que les adhérents de la Fédération des crèches privées, qu'elle est censée encadrer et contrôler, sont ses 'meilleurs alliés'. Suite à tous ces éléments, il y a plusieurs membres de son cabinet qui vont décider de démissionner.

En quoi c'est un problème que la ministre Aurore Bergé soit 'copine' avec Elsa Hervy ? En quoi cela a empêché une réforme du secteur ?

Les différents membres de la Fédération des crèches privées, les principaux opérateurs de crèches au moment de cette crise il y a un an, n'ont émis aucune critique à l'endroit de la ministre et ont soutenu sa politique, alors même qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur la politique petite enfance du gouvernement. J'ai eu des enregistrements où ils expliquent qu'ils sont en capacité de contrôler, de piloter les annonces de la ministre. Ils vont d'ailleurs transmettre des messages, des éléments de langage à la ministre qu'elle va retranscrire lors de ses interventions. De l'autre côté, parce que c'est un échange gagnant-gagnant, Aurore Bergé convoque ces différents membres de la fédération et explique qu'elle va suivre le dossier de près, qu'il y aura une réunion tous les deux mois. En fait, il n’y aura aucune réunion et aucune sanction. On ne va pas traiter le problème de fond.

"Toute la question de ce sujet, c'est de faire de la communication, d'étouffer un incendie, mais de ne pas faire de la politique, c'est-à-dire de ne pas régler des problèmes de fond." Victor Castanet sur franceinfo

Pourtant, Aurore Bergé assure avoir changé la loi et dénonce "de la rumeur et de la diffamation".

Ce n’est ni de la rumeur ni de la diffamation. Ce sont ses collaborateurs eux-mêmes qui racontent ça et des acteurs de la fédération. Sur la commission d'enquête, qui est aussi un point important. J'ai plusieurs sources, plusieurs éléments qui me rapportent qu'Aurore Bergé a œuvré avec Elsa Hervy, main dans la main, pour s'opposer à la tenue d'une commission d'enquête il y a un an sur le sujet, qui a finalement eu lieu malgré le fait que les députés macronistes aient voté contre. C'est une commission d'enquête qui s'est tenue sans les voix des députés macronistes. Pour réduire son efficacité et contrôler cette commission d'enquête, on a élargi son spectre à l'ensemble du secteur et pas seulement aux opérateurs privés et surtout, on a nommé un président et une rapporteure qui étaient contre l'existence de cette commission d'enquête.

Qu'est-ce qu'elle avait à y gagner ?

D'éviter un scandale. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au bout de quelques jours seulement. Au bout d'une semaine, l'incendie s'est éteint aussi vite. Puis elle a obtenu, contrairement à son prédécesseur Jean-Christophe Combe, un soutien total des acteurs de la fédération qui ont soutenu par communiqué tout au long de son mandat l'ensemble de ces annonces.

Faut-il parler de collusion entre la ministre et la Fédération des crèches privées ?

Il y a aujourd'hui au sein de la macronie, certaines figures de la macronie qui bloquent, notamment à l'Assemblée nationale. J'ai appris que des députés avaient demandé à m'auditionner à la commission des Affaires sociales pour s'emparer du sujet de la petite enfance. Ils ont reçu des messages d'un certain nombre de figures de la macronie en disant que le moment n'était pas opportun. Ils ont ensuite pour certains souhaité mettre en place un groupe de travail "Petite enfance" et Aurore Bergé, elle-même, a envoyé des textos pour dire que c'était inadmissible.