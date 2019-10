VIDÉO. Débat sur l'immigration à l'Assemblée : "Aucun intérêt, on est vraiment dans un coup de com'", selon Christian Jacob

Le débat sur l'immigration organisé lundi à l'Assemblée nationale ne présentait "aucun intérêt", selon le chef de file des députés Les Républicains (LR), Christian Jacob, invité de franceinfo mardi 8 octobre. "On est vraiment dans un coup de com', un coup de com' raté, d'ailleurs : le président de la République se saisit du dossier (…) et on va avoir un débat sans vote à l'Assemblée, la belle affaire !", selon lui.

Christian Jacob a critiqué dans la foulée les orientations du gouvernement en matière d'immigration : "Sur ce sujet, nous avons fait une série de propositions, depuis très longtemps d'ailleurs, aucune n'a jamais été reprise. On a, au contraire, assoupli les règles d'immigration, notamment en élargissant les possibilités de regroupement familial."

Rien n'a été fait depuis deux ans été demi, si ce n'est empirer la situation. Christian Jacob à franceinfo

Lors de ce débat à l'Assemblée, le Premier ministre Edouard Philippe n'a pas exclu l'idée de quotas de migrants. "Mais c'est une proposition que nous avons faite depuis longtemps. Je crois qu'aujourd'hui, il faut assumer la nécessité de mettre en place des quotas par secteur d'activité et de le faire à l'occasion d'un débat public avec un vote."