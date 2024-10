Nouvelle loi immigration en Europe : "C'est très dangereux", juge Mélanie Vogel, sénatrice Les écologistes

Les dirigeants de l’UE vont débattre d’une réforme des règles sur l’immigration lors du sommet qui s’ouvre ce jeudi 17 octobre à Bruxelles.

Un nouveau sommet des chefs d’État et de gouvernement européens s’ouvre ce jeudi 17 octobre à Bruxelles, jusqu’à vendredi. Cinq mois seulement après l’adoption d’un pacte sur l’immigration, le sujet va être l’un des dossiers majeurs de cette réunion de l’UE. "Nous venons juste d'adopter un pacte d'immigration qui va durcir au niveau européen les politiques migratoires à partir de 2026. Un certain nombre de gouvernements européens propose des solutions qui posent des problèmes de droits fondamentaux et sont totalement inefficaces. Ces mesures vont aider à détricoter l'idée même du projet européen sur le fait que l'on est un cadre commun. C'est très dangereux. L'UE ne devrait pas s'engager sur ce sujet en priorité. Nous avons beaucoup d'autres choses à faire et notamment sur la transition écologique", explique Mélanie Vogel, sénatrice Les écologistes des Français établis hors de France

"Une pression politique en Europe"

"Le pacte asile/immigration a mis 10 ans à être voté. Il faut déjà l'appliquer. Je ne suis pas complètement sûre que la France soit au complètement rendez-vous pour especter ses engagements. Au mois de décembre prochain, la France doit présenter une feuille de route. Il y a une pression politique en Europe avec une instrumentalisation de la cause de l'immigration. Faire peur cela interpelle davantage", assure Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine

