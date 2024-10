Guerre au Proche Orient : "Israël est dans une logique d'embrasement", affirme Vincent Lemire, historien

Le spectre d’une nouvelle guerre au Proche-Orient n’a jamais été aussi présent. Depuis près d’un mois, Israël et le Liban s’affrontent dans une escalade militaire sans précédent.

Israël a fait évoluer ses objectifs et cible désormais le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Au risque de plonger toute la région dans un conflit sans précédent, près d'un an après le début de la guerre contre le Hamas à Gaza. "On est sorti de l'escalade, on est dans une logique d'embrasement. Il y avait une possiblité de désescalade et une logique d'apaisement à Gaza. Cela aurait réglé toutes les problématiques à l'image de la libération des otages israéliens, la protection des civils palestiniens et la sécurisation de la frontière Nord", explique Vincent Lemire, historien spécialiste du Proche Orient.

Le peuple libanais menacé

"Le Hezbollah avait annoncé la fin des tirs de roquettes dès la mise en place d'un cessez-le-feu. Le Premier ministre israélien a menacé les Libanais des mêmes souffrances que la population à Gaza", a-t-il ajouté.

