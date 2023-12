Loi immigration : "Il ne peut pas y avoir un accord à tout prix, à n’importe quel prix", assure le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement

Des négociations sous haute pression. Alors que les pourparlers sont en cours entre l'exécutif et Les Républicains pour tenter d'aboutir à un compromis en commission mixte paritaire sur le texte de la loi immigration porté par le gouvernement d'Elisabeth Borne, lundi 18 décembre, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement Franck Riester a indiqué que les négociations sont toujours en cours.

"Nous travaillons beaucoup, nous échangeons beaucoup [....] sur la base du texte du Sénat, mais pas sur tout ce texte parce qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous discutons et qui nous ne conviennent pas, qui ne correspond pas à notre philosophie", a-t-il indiqué sur franceinfo ce vendredi, avant de préciser avoir "la volonté d'avoir un accord".

"Il ne peut pas y avoir un accord à tout prix, à n’importe quel prix", affirme Franck Riester. "La Première ministre veut l’unité de la majorité. C’est difficile mais c’est une priorité."

"Pas sûr qu'il y ait un accord à l'issue de la CMP" lundi, reconnaît Franck Riester, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement. "Si on a tous des lignes rouges et qu'on reste chacun de son côté et qu'on ne fait pas des pas les uns envers les autres, il n'y a pas d'accord", a-t-il conclu. Sept députés et sept sénateurs vont se réunir à partir de lundi, pour tenter d'aboutir à un compromis sur le texte controversé du gouvernement sur l'immigration.