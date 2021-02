Paris : le préfet de police annonce saisir l'IGPN après des propos homophobes tenus par un policier

"Une vidéo a été relayée sur les réseaux sociaux montrant le contrôle d'un individu à Paris 18e. Le préfet de Police va saisir l'IGPN suite aux propos homophobes tenus par l'un des policiers intervenant", a annoncé jeudi 25 février au soir la préfecture de police de Paris sur son compte Twitter.

Cette scène s’est passé hier soir le quartier de La Chapelle à Paris lors d’un contrôle de police.

Dans cette vidéo, on peut aperçevoir deux membres des forces de l'ordre interpeller un jeune homme noir. On peut y entendre les propos "ferme ta gueule, je t'encule, t'es pas un homme, t'es un petit pédé". On entend également l'homme dire à plusieurs reprises "Arrête de tirer". On ignore pour le moment le contexte de cette interpellation.