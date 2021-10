Une enquête préliminaire ouverte pour harcèlement à l'école fondée par Marion Maréchal à Lyon

Deux dirigeants de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques (Issep), l'institut privé fondé et dirigé par Marion Maréchal en 2018 à Lyon, sont visés par une enquête préliminaire pour "harcèlement moral" après une plainte déposée par une étudiante, a appris l'AFP vendredi 29 octobre auprès du parquet de Lyon.

La jeune femme a témoigné auprès de l'antenne lyonnaise de BFMTV ainsi que dans Le Parisien. Elle accuse une figure locale du mouvement identitaire de viol et a déposé une plainte contre lui, le 24 septembre. Celui qu'elle met en cause fréquentant le même bar identitaire lyonnais que des étudiants de l'Issep, la jeune femme avertit la direction de son école, précise BFMTV.

Quelques semaines plus tard, à l'occasion d'un "stage de cohésion" organisé par l'Issep, des "moniteurs" font "allusion dans leurs propos à des actes sexuels", assure l'étudiante dans sa plainte citée par Le Parisien. Elle estime que les moniteurs et des membres de la direction de l'école "savent", observent "sa réaction" et lui font "revivre des événements traumatiques". D'après les informations de BFMTV et du quotidien francilien, la direction a ensuite contacté la mère de l'étudiante, la considérant comme "paranoïaque". "Ses propos ont un impact très néfaste sur ses camarades de promotion", écrit une responsable de l'école, selon Le Parisien.

La jeune femme a par conséquent déposé plainte pour "harcèlement moral", lundi, contre les deux dirigeants de l'école du fait de leur gestion du dossier. La direction de l'Issep conteste "formellement" les accusations portées à son encontre par l'étudiante. "Si cette personne est celle que nous croyons être, nous pourrons attester et prouver que tout a été mis en œuvre pour la protéger et l'aider, contrairement aux allégations contenues dans le reportage" publié par l'antenne lyonnaise de BFMTV, ajoute la direction.