Hôpital : du sexisme jusqu'au harcèlement

Une ambiance sexiste qui règne au quotidien, voilà ce qu'a découvert Julia à l'hôpital, elle qui étudie en 6e année de médecine. Un jour, un collègue interne semble la solliciter pour une urgence : "J'arrive dans un bureau. Et là le chef dit 'ah tu as ramené le casse-croute'. Le casse-croute, c'était moi", explique Julia encore très émue d'avoir vécu cette scène.

"Paye ta blouse"

Autre stage, autre chef de service et nouvelle humiliation pour l'étudiante. "Il me fait venir dans son bureau. Il avait préparé un café. Il arrive finalement face à moi, il me tient les épaules, et là il essaye de m'embrasser", confie Julia. Un cas qui n'est pas isolé. Pour s'en rendre compte, il suffit de parcourir le bloc "Paye ta blouse" ou le meilleur du pire des remarques sexistes quotidiennes dans le monde hospitalier. À Marseille, un chirurgien très respecté vient d'être renvoyé en correctionnelle après des accusations d'agressions sexuelles avec abus d'autorité. Il risque la radiation et jusqu'à sept ans de prison.