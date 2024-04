Rouen : un ancien surveillant d'un collège privé mis en examen pour viols sur mineurs

Un ancien surveillant d'un collège privé de Rouen (Seine-Maritime) a été mis en examen vendredi dernier pour viols sur mineurs de 15 ans, révèle mardi 30 avril France Bleu Normandie. Cet homme de 49 ans, ancien animateur et ancien directeur des programmes à France Bleu, est accusé d'avoir commis des viols sur sa cousine et sur un élève du collège où il était surveillant.

à lire aussi Gérard Depardieu a passé la journée en garde à vue dans le cadre de deux enquêtes pour agressions sexuelles lors de tournages en 2014 et 2021

Deux plaintes ont conduit le parquet de Rouen à ouvrir une information judiciaire pour viols sur mineurs de 15 ans. La première plainte a été déposée en 2022. Maxime, aujourd'hui âgé de 43 ans, accuse Lionel S. de lui avoir imposé des caresses, des masturbations et des fellations réciproques lors de séances de soutien scolaire au collège Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à Rouen. Maxime avait alors 12 ans et Lionel S., surveillant dans cet établissement, en avait 18.

Lionel S., qui a quitté France Bleu en 2018, a été condamné en 2022 à deux ans de prison avec sursis pour agressions sexuelles sur un enfant de 8 ans - le fils d'une salariée de France Bleu Normandie où il travaillait comme animateur, dans les années 1990. C'est cette condamnation qui a poussé Maxime, aujourd'hui banquier en Suisse, à porter plainte.

Une plainte déposée par une cousine

Une deuxième plainte a été déposée en juin 2022 à la suite de cette condamnation, cette fois par une cousine. Aujourd'hui âgée de 41 ans, Sandra accuse l'ancien animateur de radio de l'avoir violée quand elle avait 6 ans et lui 15 ans. "Il m'a fait m'asseoir à côté de lui, il avait un livre dans les mains et puis il a commencé à me pénétrer avec ses doigts et je suis restée sidérée", raconte-t-elle. Sandra assure que son cousin lui a ensuite dit : "C'est un secret entre nous deux, si tu en parles, ça se passera très mal". Cette femme décrit avoir enduré des années de douleurs physiques et psychologiques par la suite. Elle l'accuse ainsi d'être "un prédateur".

"Je pensais que j'étais la seule, mais il a détruit des enfances." Sandra, une plaignante à France Bleu Normandie

Après plusieurs mois d'enquête et d'auditions menées par les policiers de la brigade des mineurs, Lionel S. a été convoqué mercredi dernier à l'hôtel de police de Rouen. Il a été confronté à trois victimes, notamment Maxime. Il confie qu'il espérait des aveux de la part de l'ancien animateur, mais que celui-ci "a tout nié en bloc". Lionel S. a été confronté à deux autres personnes : un homme dont il a été le baby-sitter occasionnel et un autre qui accuse l'ex-directeur des programmes à France Bleu de l'avoir agressé sexuellement en marge d'un rendez-vous professionnel à Paris en 2015, alors qu'il avait 18 ans.

Un jeune homme abordé sur les réseaux sociaux

Ce jeune homme raconte que Lionel S. l'a d'abord abordé sur les réseaux sociaux. "Quand il s'abonne à mon compte Twitter, qu'il m'envoie un message et qu'il me dit que mon profil l'intéresse pour une chronique média à France Bleu, je suis flatté", se souvient-il. Il explique que les deux premiers rendez-vous dans le bureau de Lionel S. et lors d'un déjeuner se passent bien. Mais il assure que lors du troisième rendez-vous, il l'a fait venir chez lui, prétextant devoir déposer un sac de piscine. Il accuse l'ancien directeur des programmes d'avoir glissé une main dans son slip. Si les faits sont prescrits pour ce jeune homme, son avocate, également avocate de Maxime, assure qu'ils permettent "d'éclairer les témoignages des autres plaignants".

Selon les informations de France Bleu Normandie, trois autres plaintes ont été jointes au dossier, dont deux datant de 2006 classées sans suite faute d'éléments suffisants. Mis en examen vendredi, Lionel S. a été placé sous contrôle judiciaire. L'enquête va désormais se poursuivre sous la direction d'un juge d'instruction. Contactée par France Bleu Normandie, son avocate n'a pas souhaité faire de commentaires.