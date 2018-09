Harcèlement : quand des chefs d'entreprise abusent de leur pouvoir

Nous avons tous eu affaire à des petits chefs aux méthodes discutables. Des spécialistes des coups de pression et des insultes. Selon Samuel Bendahan, docteur en sciences économiques, "le problème du pouvoir, c'est la soif du pouvoir". Le pouvoir ferait-il appel à nos plus bas instincts ? Chantal était assistante commerciale pour une entreprise qui fabrique des pompes pour les plate-formes pétrolières. Elle est aujourd'hui en procès avec son ancien patron qu'elle accuse de harcèlement. "La phrase dont je me souviendrai toute ma vie, c'est : 'regarde celle-là, elle met des chaussures de petite fille alors qu'au fond c'est une salope", témoigne Chantal. 17 autres personnes ont porté plainte pour les mêmes faits.

1 salarié sur 10 se sentirait harcelé par son patron

Un patron qui se disait rigoureux et exigeant. Le risque d'abus de pouvoir est grand, surtout quand le chef d'entreprise est seul aux commandes. D'après une étude récente, aujourd'hui en Europe, 1 salarié sur 10 se sentirait harcelé par son boss.