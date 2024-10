P. Diddy accusé de violences sexuelles : sept nouvelles plaintes déposées contre le rappeur

Les plaignants, dont la plus jeune avait 13 ans à l'époque des faits, accusent l'artiste de 54 ans de les avoir drogués lors de fêtes à Los Angeles, New York et Las Vegas entre 2000 et 2022.

Article rédigé par franceinfo France Télévisions

Temps de lecture : 1min